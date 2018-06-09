В России снижается популярность люксовых авто

Продажи автомобилей сегмента Luxury падают третий месяц подряд.

По данным агентства «Автостат», объем рынка новых люксовых легковушек в апреле составил 153 экземпляра. Это на 2 шт. или на 1,3% меньше, чем за тот же месяц 2017 года. Таким образом, продажи таких автомобилей падают уже третий месяц: в феврале спрос сократился на 9%, а в марте — на 11%.

Традиционно наибольшее количество продаж приходится на Москву и Подмосковье: 79 и 21 автомобиль соответственно. Еще 6 машин появилось в Свердловской области, 5 — в Краснодарском крае. Также в 17 субъектах России в апреле было продано от одной до трех люксовых машин.

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