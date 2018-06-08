Вазовскую «пятерку» продают за 10 млн рублей

На одном из ресурсов по продаже подержанных автомобилей появился оригинальный лот: ВАЗ-2105 1999 года выпуска. Заоблачный ценник в 10 млн рублей объясняется тем, что от «Жигулей» в конструкции этого автомобиля почти ничего не осталось.