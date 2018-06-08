Видео: Неадекват на BMW объявил войну женщине на Audi

Серьезно, судя по видео, этот парень — настоящий собирательный образ кретина на дороге. Как передают американские СМИ, инцидент произошел в городе Остин, штат Техас. Водитель BMW по-хамски вёл себя на дороге и начал провоцировать женщину на Audi . Когда та не поддалась, то он совсем слетел с катушек и начал буквально таранить её, истошно крича и давя на клаксон.

Как рассказывают очевидцы, скорее всего парень был под действием наркотиков: он вёл себя неадекватно, а его глаза были красными как у вампира. В итоге он и вовсе уехал с места ДТП.

Но, к счастью, вскоре полиция Остина сообщила, что он арестован. Теперь ему предстоит отвечать как минимум за оставление места аварии.

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