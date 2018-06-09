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Спрос на люксовые автомобили в России продолжает падение
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Спрос на люксовые автомобили в России продолжает падение 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Таковы результаты исследований, проведенных группой аналитиков.
Они сопоставили между собой данные по продажам представителей сегмента «люкс» за апрель 2018 и аналогичный отрезок ушедшего года. Сделанные подсчеты показали, что темпы реализации упали примерно на одну целых и три десятых процента.
Так, в исследуемом периоде 2018 года всего было куплено 153 штуки элитного транспорта. Это хуже такого же показателя 2017 года на две единицы.
Специалисты отмечают, что внимание к автомобилям класса «люкс» уменьшается уже третий месяц кряду. Однако в феврале и марте отрицательная динамика была более внушительной — 9 и 11%, соответственно.
Если говорить о конкретных представителях среди шикарных автомобилей, которым россияне отдали предпочтение в апреле текущего года, то лидером является Mercedes-Benz Maybach S-Class. Этих машин было приобретено 79 штук. На втором и третьем местах идут итальянский Maserati (25 единиц), а также британский Bentley (24 экземпляра).
По географическому принципу больше всех купленных автомобилей (99 штук) приходится на столицу и Подмосковье. 15 люксовых машин зарегистрировано в Санкт-Петербурге.
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