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Пьяный водитель проехал на красный и убил пассажира другого автомобиля
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Пьяный водитель проехал на красный и убил пассажира другого автомобиля 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Якутске 8 июня вечером произошла серьезная авария: по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, находясь в нетрезвом состоянии, увидел патрульную машину, испугался, свернул на соседнюю улицу и погнал на запрещенный сигнал светофора.
Результатом этих необдуманных действий стала гибель пассажира автомобиля Suzuki, в который врезалась Toyota пьяного гонщика.
Второй мужчина, водитель протараненного автомобиля, госпитализирован с тяжелыми травмами: сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что при этом здоровью виновника аварии ничего не угрожает.
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