Пьяный водитель проехал на красный и убил пассажира другого автомобиля

В Якутске 8 июня вечером произошла серьезная авария: по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota , находясь в нетрезвом состоянии, увидел патрульную машину, испугался, свернул на соседнюю улицу и погнал на запрещенный сигнал светофора.

Результатом этих необдуманных действий стала гибель пассажира автомобиля Suzuki , в который врезалась Toyota пьяного гонщика.

Второй мужчина, водитель протараненного автомобиля, госпитализирован с тяжелыми травмами: сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что при этом здоровью виновника аварии ничего не угрожает.