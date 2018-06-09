Калининградец замуровал в своей машине почти 3 тысячи пачек сигарет

Но тайник обнаружили сотрудники областной таможни.

Чтобы найти контрабанду, сотрудникам поста МАПП Морское пришлось разобрать « Мерседес » калининградца.

«Табачные изделия были размещены под двумя лючками в конструкции под задним бампером, в нише между топливным баком и задним пассажирским сидением, в левом и правом порогах, а также в полостях под передними крыльями автомобиля», — рассказали на таможне.

Всего из тайников извлекли 2760 пачек белорусских сигарет.

Товар и автомобиль изъяты. В отношении россиянина возбуждено дело об административном правонарушении.