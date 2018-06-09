Калининградец замуровал в своей машине почти 3 тысячи пачек сигарет 

Но тайник обнаружили сотрудники областной таможни.
Чтобы найти контрабанду, сотрудникам поста МАПП Морское пришлось разобрать «Мерседес» калининградца.
«Табачные изделия были размещены под двумя лючками в конструкции под задним бампером, в нише между топливным баком и задним пассажирским сидением, в левом и правом порогах, а также в полостях под передними крыльями автомобиля», — рассказали на таможне.
Всего из тайников извлекли 2760 пачек белорусских сигарет.
Товар и автомобиль изъяты. В отношении россиянина возбуждено дело об административном правонарушении.