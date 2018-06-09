Программа автомобилей с пробегом Renault Selection демонстрирует уверенные темпы роста 

Официальная программа автомобилей с пробегом Renault Selection демонстрирует уверенный рост продаж: за 2017 год было продано более 2 200 автомобилей, что более чем в 10 раз превышает результаты 2016 года. Объем продаж за первые пять месяцев 2018 года составил уже более 1 600 автомобилей. В соответствии со стратегией инновации и диджитализации Renault Россия в апреле 2018 года на сайте Renault.ru была запущена новая платформа по поиску автомобилей Renault Selection. Покупатели могут подобрать автомобиль с пробегом необходимой модели и комплектации из более тысячи, размещенных на платформе. При этом она сохраняет предпочтения покупателя и предлагает для просмотра похожие автомобили. Также для клиентов доступна опция сравнения характеристик понравившихся автомобилей. Официальная программа автомобилей с пробегом Renault Selection была представлена в 2016 году и распространяется на модели Renault не старше семи лет, пробег которых не превышает 150 000 км. Все автомобили, сертифицированные по программе Renault Selection, проходят технический контроль с диагностикой по 75 пунктам, включая проверку состояния по безопасности, технической исправности узлов и агрегатов и скрытым повреждениям, в соответствии со стандартами качества Renault. Специалисты Renault проводят проверку сервисной истории, которая подтверждается сервисной книжкой со всеми зафиксированными регламентными работами. безопасности, технической исправности узлов и агрегатов и скрытым повреждениям, в соответствии со стандартами качества Renault. Специалисты Renault проводят проверку сервисной истории, которая подтверждается сервисной книжкой со всеми зафиксированными регламентными работами. В настоящее время в программе Renault Selection принимают участие более 100 официальных дилерских центров Renault по всей стране. Программа Renault Selection предусматривает удобную схему Trade-in, которая позволяет клиенту легко и выгодно продать свой автомобиль любой марки и комплектации в обмен на новый автомобиль Renault. В дополнение к этому, покупатели Renault Selection могут воспользоваться выгодными финансовыми программами от Renault Finance — кредит от 9,9% годовых, а также возможностью оформить заявление на кредит онлайн через сайт renault.ru, что делает покупку автомобиля еще комфортнее и доступнее.
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