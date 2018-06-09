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Продажи легких коммерческих автомобилей Volkswagen в мае в России выросли на 25% — до 720 единиц
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Продажи легких коммерческих автомобилей Volkswagen в мае в России выросли на 25% — до 720 единиц 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Volkswagen в мае увеличил продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в России на 25%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Volkswagen в мае реализовали 720 легких коммерческих автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи марки «Volkswagen коммерческие автомобили» в России выросли на 12% и составили 2 тыс. 840 единиц, согласно данным АЕБ», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба «Volkswagen Коммерческие автомобили», продажи модели Crafter с начала года выросли в 2,3 раза до 235 автомобилей. Высоким спросом среди клиентов все чаще пользуется модель семейства Т6 — Caravelle. За текущий год было продано 983 таких машины, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.
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