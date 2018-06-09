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В Грузии задержали водителя упавшего в ущелье автобуса
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В Грузии задержали водителя упавшего в ущелье автобуса 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Полиция задержала водителя микроавтобуса, упавшего в ущелье на перевале Гомбори в регионе Кахети на востоке Грузии. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Как передаёт Sputnik Грузия, мужчина 1981 года рождения обвиняется в «нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло причинение смерти двух или более человек». Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
9 июня микроавтобус с учениками шестого класса тбилисской школы сошёл с проезжей части и упал со склона на Гомборском перевале.
По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, включая одного ребёнка, более 20 получили ранения.
RT на русском: последние новости
Источник сообщил о 22 пострадавших в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге Пять человек пострадали в результате аварии в Иркутской области Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 14
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