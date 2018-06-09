Массовая авария в Уфе: маршрутка врезалась в элитный внедорожник и задела легковушку

Сегодня, 9 июня, на пересечении улиц Айская и Чернышевского столкнулись два автомобиля и маршрутка. По предварительным данным, водитель автобуса Ford Transit , ехал без пассажиров по улице Айской в направлении Аграрного университета и при выполнении левого поворота не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу встречной Nissan Almera. За рулем легковушки была 19-летняя девушка. От удара маршрутку отбросило на стоящий на улице Мингажева BMW X5. В аварии пострадали водитель и два пассажира японской иномарки. Подробности ДТП уточняются.