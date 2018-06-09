Знание физики и отсутствие страха позволили велосипедисту разогнаться до 100 км/ч

Профессиональный велосипедист пристроился на «Жигулями» на липецкой трассе и ехал со скоростью 100 километров в час благодаря так называемому аэродинамическому мешку. Сначала кажется, что это невозможно, однако «360» позвонил мастеру спорта СССР по автогонкам Михаилу Горбачеву и узнал, возможно ли такое.

На кадрах видно, как велосипедист едет почти впритык к автомобилю. Его снимает оператор в соседней машине, после чего переводит камеру на спидометр, который показывает скорость в 100 километров в час.

Михаил Горбачев рассказал в беседе с «360», что достичь такой скорости велосипедисту вполне возможно. Он сравнил это явление со стилем вождения в автогонках — слипстримом.

Слипстрим — это движение вплотную за автомобилем. Допустим, друг за другом едут два автомобиля. Передний рассекает поток воздуха и встречный воздух уже на второй автомобиль не действует. «Тогда тот автомобиль, который сзади, может отпустить немножко педаль газа и при этом он не отстает, потому что нет сопротивления воздуха», — сказал Горбачев.

«Учитывая, что велосипедист в принципе может развивать скорость километров 60-70 в час, а если он идет вплотную за автомобилем, у него тоже нет сопротивления воздуха. Он может свою скорость немножко увеличить. Не знаю, как насчет 100 километров в час, но, в принципе, это возможно», — добавил эксперт.

Недавно англичанин поставил довольно сомнительный рекорд — он разогнал самоходный хлев до 162 километров в час. Другими словами, автомобиль в виде сарая или бани пронесся по пляжу с рекордной скоростью.