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Назван топ-5 самых популярных моделей Lada с вторичным пробегом в РФ
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Назван топ-5 самых популярных моделей Lada с вторичным пробегом в РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На Северном Кавказе был зафиксирован наиболее высокий показатель роста вторичного рынка среди остальных округов России.
Жители Северо-Кавказского федерального округа с января по апрель 2018 года приобрели 110 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что на 8% выше аналогичного периода за прошлый год. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Более того, именно на Северном Кавказе был зафиксирован наиболее высокий показатель роста вторичного рынка среди остальных округов России.
Таким образом, здесь самым популярным автомобилем с пробегом остается седан Lada Priora — его приобрели 13,8 человек. Этот результат на 12% превышает данные прошлого года.
На втором месте оказался хэтчбек Lada 2114 с показателем 6,4 тысяч автомобилей, что на 4% больше прошлогоднего показателя.
Завершает тройку лидеров седан Lada Granta. Его приобрели 4,9 тысяч водителей, что на 24% выше показателя 2017 года.
На четвертом месте оказался седан Lada 2107 — 4,5 тысяч реализованных единиц, а замыкает топ-5 седан Lada 2110 — 4,1 тысяч приобретенных автомобилей.
Ранее стало известно, когда начнутся продажи седана Lada Vesta Cross.
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