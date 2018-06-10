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В Австрии 90% машин Volkswagen прошли техосмотр после дизельного скандала
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В Австрии 90% машин Volkswagen прошли техосмотр после дизельного скандала 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВЕНА, 10 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийские автодилеры перепрограммировали около 90% автомобилей, которые были затронуты дизельным скандалом вокруг германского концерна Volkswagen. Об этом сообщили в министерстве транспорта, инноваций и технологий Австрии, комментируя реализацию запущенной в 2015 году программы по обязательному техническому осмотру машин этой компании.
"В Австрии переоснащены почти 90% машин, они теперь отвечают установленным нормам. Министерство транспорта продолжает следить за отзывом в сервисы оставшихся автомобилей и делает все возможное для устранения последствий дизельного скандала", — заявил министр транспорта Норберт Хофер.
По данным министерства, в Австрии через процедуру переоснащения двигателей в общей сложности прошли 341 тыс. 916 автомобилей Volkswagen. Техосмотр предстоит провести еще для 41 тыс. 386 машин. Власти отмечают, что с сентября 2018 года для новых автомобилей будут действовать новые нормы при измерении уровня вредных выбросов в выхлопных газах, которые позволят избежать любых манипуляций со стороны автопроизводителей.
Дизельный скандал разгорелся в 2015 году вокруг германского концерна Volkswagen. Как оказалось, его автомобили с дизельными двигателями были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.
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