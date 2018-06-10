Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших

После ДТП с артистами хора под Орлом госпитализировали 12 человек

В администрации Орловской области рассказали, что в ДТП с поездом и автобусом пострадали артисты хора Лавровского сельского поселения. Об этом сообщается на сайте администрации.

Как отмечается, водитель автобуса, в котором находились артисты, столкнулся с поездом на железнодорожном переезде.

По данным СК, ДТП произошло примерно в 8.20.

"В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, госпитализировано 12 человек с травмами различной степени тяжести", — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время на месте работают представители правоохранительных и следственных органов.

Ранее сообщалось, что в Орловской области грузовой поезд столкнулся с автобусом на регулируемом переезде.