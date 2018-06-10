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Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
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После ДТП с артистами хора под Орлом госпитализировали 12 человек 

Газета.Ru 10 июня 2018
В администрации Орловской области рассказали, что в ДТП с поездом и автобусом пострадали артисты хора Лавровского сельского поселения. Об этом сообщается на сайте администрации.
Как отмечается, водитель автобуса, в котором находились артисты, столкнулся с поездом на железнодорожном переезде.
По данным СК, ДТП произошло примерно в 8.20.
"В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, госпитализировано 12 человек с травмами различной степени тяжести", — говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время на месте работают представители правоохранительных и следственных органов.
Ранее сообщалось, что в Орловской области грузовой поезд столкнулся с автобусом на регулируемом переезде.
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