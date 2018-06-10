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Выбиты все стёкла, в салоне покрышка: в ярославском дворе вандалы изуродовали машину
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Выбиты все стёкла, в салоне покрышка: в ярославском дворе вандалы изуродовали машину 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Изуродованную машину утром под окнами увидели жители домов на Школьном проезде. Ночью автомобиль, припаркованный во дворе домов 10 и 10 корпус 2, кто-то сильно повредил. У ВАЗа выбиты все стёкла, разбиты фары, машина измазана грязью, в салоне валяется покрышка, а на крыше громадный камень.
— Здесь несколько домов рядом стоят, точно не знаю, чья машина, но стояла она на этом месте регулярно, — рассказал читатель 76.ru. — Вызвал ГИБДД, пусть разбираются.
Машина часто стояла по ночам во дворе.
Всё чаще в Ярославле страдают машины. В середине недели в центре города в капот «Тойоты» воткнули топор.
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