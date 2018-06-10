Компания Ford запатентовала складывающийся руль с подставкой под ноут бук

Новой опцией для автомобилей марки Ford станет складной руль.

Эта опция даст возможность откинуться верхней части руля к панели, таким образом создавая удобное пространство для установки ноут бука. О таком новшестве производители поделились совсем недавно, говоря о том, что задумка разрабатывалась уже длительное время для комфорта водителя. В пробках, при длительном ожидании каждому было бы приятно скоротать время за просмотром фильма, игры, а возможно это шанс уединиться и поработать. Более того, опция не будет активна при движении транспорта, что опять же говорит о том, что производитель беспокоится о водителе и исключает возможность попасть в ДТП. О том, когда автомобили будут оснащаться подобными рулями неизвестно, но всё в процессе усовершенствования и разработки. Производители всё больше трудятся в техническом оснащении автомобиля, пытаясь изобрести что-то новое.