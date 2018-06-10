Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с грузовым поездом и пассажирским автобусом в Орловской области, в результате которого погибли пять человек и 12 пострадали. По данным РЖД, водитель автобуса «ПАЗ» решил проскочить перед поездом на запрещающий сигнал переезда. Машинист подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но остановиться не успел. В автобусе ехали музыканты местного ансамбля на выступление, посвященное 90-летию района.

Трагедия произошла 10 июня в 08:14 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки — Орловские, неподалеку от деревни Гать в Орловской области. Грузовой поезд столкнулся с автобусом «ПАЗ»: по предварительным данным, водитель автобуса решил проскочить на запрещающий сигнал переезда. По информации местных СМИ, после удара «ПАЗ» вылетел в кювет и перевернулся несколько раз. На кадрах с места происшествия видно, что автобус лежит на боку под насыпью. В результате аварии погибли ребенок трое взрослых. Двенадцать человек пострадали, в их числе 21-летняя беременная женщина, которая потеряла ребенка, и 17-летний подросток. Водитель автобуса Сергей Антюхов выжил, у него подозрение на перелом позвоночника.

Медики сообщили, что состояние пострадавших при столкновении грузового поезда и автобуса на переезде в Орловской области оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

«Семь человек в тяжелом состоянии, четыре человека в состоянии средней тяжести», — рассказал РИА Новости представитель правительства региона об одиннадцати раненых, включая школьника.

На место прибыли власти Орловской области. Сформирован оперативный штаб. Пострадавшим и семьям погибших обещали оказать необходимую помощь.

В автобусе ехали музыканты местного ансамбля из Лавровского сельского поселения Орловской области в детский лагерь «Мечта» на мероприятие, посвященное 90-летию района. В соцсетях предполагают, что автобус принадлежит администрации района.

Как сообщили «Газете.Ru» в региональном СУ СКР, возбуждено уголовное дело по факту столкновения грузового поезда и пассажирского автобуса на железнодорожном переезде по ч. 5 ст. 264 УК России «о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц».

В случае если подтвердится версия о том, что виноват в ДТП именно водитель автобуса, ему будет грозить ответственность по данной статье, максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Кроме того, ответственность может понести и перевозчик: возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК России «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Согласно предварительным результатам работы созданной комиссии МЖД, авария произошла по вине водителя пассажирского автобуса. Он грубо нарушил правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

«По сведениям машиниста грузового поезда, пассажирский автобус стоял перед переездом перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги, а потом выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом.

Машинист поезда, увидев на путях автобус, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Переезд оборудован исправно действующей сигнализацией. По предварительной информации, водитель выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации. Для выяснения причин произошедшего на место выехала оперативная комиссия МЖД», — говорится в сообщении.

Отметим, что переезд недалеко от деревни Гать оборудован семафором, но без шлагбаума.

Из-за автокатастрофы администрация отменила празднование, посвященное дню Орловского района.

После завершения следственных мероприятий грузовой поезд продолжил движение по маршруту.

Аварии на железнодорожных переездах в России происходят довольно часто — чаще всего причинами становятся действия водителей автомобилей или автобусов, которые пытаются проскочить на красный.

Одно из недавних громких ДТП на железнодорожном переезде произошло 8 апреля этого года в Крыму. В результате столкновения пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter и электрички погибли пять человек, еще 12 пострадали. Все потерпевшие ехали в автобусе, который следовал по маршруту Севастополь — Армянск. Авария случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде, источники утверждают, что виноват водитель автобуса, который выскочил на пути перед электричкой.