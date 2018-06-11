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Ростовским чиновникам купят машин на 64,5 млн рублей
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Ростовским чиновникам купят машин на 64,5 млн рублей 

Южный автомобиль 11 июня 2018
Фото: Южный автомобиль
Правительство Ростовской области объявило тендер на приобретение 23 новых автомобилей, соответствующий лот размещен на сайте Госзакупок. На приобритение машин планируют потратить 64,5 млн рублей из областного бюджета. Так, чиновничий автопарк пополнить 20 новых полноприводных седанов с мотором мощностью 184 лошадиных сил. Автомобили должны быть оборудованы системой «Эра-Глонасс», двухзонным климат-контролем, системой шумоподавления и другими опциями. Автомобили должны быть окрашены в черный металллик и выпущены не позднее 2017 года. Ещё три автомобиля с мотором мощностью 367 лошадиных сил оценили в 14,2 млн рублей каждый. Согласно документам госзакупки, 'жти автомобили должны разгоняться до 100 километров в час за 6 секунд.
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