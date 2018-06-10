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Продажи автомобилей Toyota в России в мае выросли на 9% — до 8,6 тыс. машин
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Продажи автомобилей Toyota в России в мае выросли на 9% — до 8,6 тыс. машин 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Более 8,6 тыс. автомобилей марки Toyota продано в России в мае 2018 г., что на 9% больше показателя годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Toyota в мае реализовали 8 тыс. 616 автомобилей, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8%, согласно данным ассоциации европейского бизнеса. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Toyota на российском рынке выросли на 9% и составили 37 тыс. 977 машин», — говорится в сообщении.
Уточняется, что бестселлером Toyota в мае стал бизнес-седан Camry, который нашел 2 тыс. 601 покупателя, что соответствует прошлогоднему уровню. Как отмечается, с апреля российские дилеры Toyota начали продажи нового поколения Camry. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи составили 2 тыс. 127 экземпляров (минус 33%).
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