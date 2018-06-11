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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД попытались эвакуировать авто, в котором сидел ребенок
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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД попытались эвакуировать авто, в котором сидел ребенок 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
10 июня неподалеку от Автовокзала сотрудники ГИБДД попытались эвакуировать машину, внутри которой сидел ребенок. Мальчик махал руками, но его не видели и продолжали грузить машину на эвакуатор.
— Я увидела, как машину стали поднимать, а в машине сидел ребёнок, — рассказала E1.RU девушка-очевидец Ирен. — Когда подошла к инспектору, задала вопрос, кто в машине. Он сказал, что не видел, и машину стали отпускать вниз. Три мужика вокруг машины ходили и не видели, что в машине есть ребенок. Отец подбежал, когда уже спустили машину.
Случившееся начали активно обсуждать в соцсетях, при этом больше всего людей интересовало, почему машину припарковали в неположенном месте, к тому же, закрыли внутри ребенка.
— Ребенку 12 лет, он может сам решать, идти с родителями, или остаться в машине, — добавила Ирен. — И данное место, где припарковался водитель, придомовое, там не было запрещающего знака.
В результате мальчик отделался испугом, а машину на эвакуаторе так и не забрали.
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