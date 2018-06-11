Доля продаж автомобилей SUV в Москве впервые преодолела отметку в 50%

Nissan и В Москве доля продаж машин SUV превысила 50%, лидерами по объему реализации автомобилей данного сегмента в столице являются Hyundai Renault , сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

«По итогам 4 месяцев 2018 года в Москве было реализовано 36,7 тысячи новых кроссоверов и внедорожников. Это составляет 50,8% от общего объема столичного рынка легковых машин. Таким образом, доля продаж SUV в Москве впервые преодолела 50% отметку», — говорится в сообщении.

Лидером по объему реализации автомобилей данного сегмента в столице является Hyundai — предпочтения этой корейской марке отдали 4142 покупателя. На втором месте среди брендов находится японский Nissan (3699 штук), а замыкает тройку лидеров французский Renault (2928 штук). Также у москвичей популярны кроссоверы и внедорожники корейской марки KIA и японской Toyota (2816 и 2616 штук соответственно).