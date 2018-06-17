Hyundai Creta — самый популярный кроссовер в городах-миллионниках РФ

Южнокорейский компактный кроссовер Hyundai Creta остается лидером сегмента SUV на российском автомобильном рынке, удерживая первую строчку в данном классе во всех 15-ти городах-миллионниках нашей страны. Рейтинг составлен на основе информации по продажам за пять первых месяцев 2018 года.

Суммарно за отчетный период в России было реализовано порядка 27 тысяч 456 единиц кроссоверов «Крета». При этом в Москве объем продаж этой модели составил 3 тысячи 326 машин, а в Петербурге — 1 тысяча 977 экземпляров.

На третьем месте по популярности Creta идет Казань — 455 единиц, а четвертое и пятое места оказались за Екатеринбургом и Нижним Новгородом — 429 и 393 кроссовера соответственно.

Далее расположились: Уфа (363 единицы), Самара (323 автомобиля), Челябинск (319 штук), Ростов-на-Дону (279 единиц), Новосибирск (274 кроссовера), Пермь (230 штук), Воронеж — (227 авто), Омск — (189 машин), Красноярск — (183 автомобиля) и Волгоград — (170 автомобилей).