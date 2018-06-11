Ещё
Все модели Cadillac будут иметь полуавтономные технологии с 2020 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все модели Cadillac будут иметь полуавтономные технологии с 2020 года 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Американская компания Cadillac заявляет, что уже через два года все автомобили будут предлагаться с полуавтономными системами управления. Ожидается, что после 2020 года указанная технология станет доступна и на других транспортных средствах General Motors, включая модели Chevrolet, Buick и GMC.
Помимо новости по внедрению автономных систем, представители Cadillac рассказали, что марка занимается разработкой нового кроссовера, который дебютирует примерно в 2023 году и будет оснащен новейшими системами, позволяющими обмениваться информацией не только с другими автомобилями, но и с различными источниками. Например, передвигаясь по дороге, где впереди расположен светофор, машина будет уведомлена о времени, когда свет изменится и переключится на зеленый (или красный).
Вслед за Cadillac, руководство Chevrolet подтвердило планы компании по реализации полностью автономного автомобиля, изначально выступающего в роли такси. В любом случае для все производителей важно, чтобы будущие транспортные средства могли «общаться» с друг другом и передавать необходимые данные в реальном времени. С помощью таких систем, водители смогут узнавать о различных происшествиях, авариях и пробках, после чего в зависимости от ситуации корректировать свой маршрут и терять значительно меньше времени.
Auto.Today: последние новости
Honda говорит об очередной трагедии из-за подушек безопасности Takata Водитель Uber выстрелил в пассажира Подростки за рулем увеличивают количество аварий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Кого не пустят на Крымский мост5
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 11
Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Обновленный Porsche Macan поймали без камуфляжа
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение