Все модели Cadillac будут иметь полуавтономные технологии с 2020 года

Американская компания Cadillac заявляет, что уже через два года все автомобили будут предлагаться с полуавтономными системами управления. Ожидается, что после 2020 года указанная технология станет доступна и на других транспортных средствах General Motors , включая модели Chevrolet Buick и GMC.

Помимо новости по внедрению автономных систем, представители Cadillac рассказали, что марка занимается разработкой нового кроссовера, который дебютирует примерно в 2023 году и будет оснащен новейшими системами, позволяющими обмениваться информацией не только с другими автомобилями, но и с различными источниками. Например, передвигаясь по дороге, где впереди расположен светофор, машина будет уведомлена о времени, когда свет изменится и переключится на зеленый (или красный).

Вслед за Cadillac, руководство Chevrolet подтвердило планы компании по реализации полностью автономного автомобиля, изначально выступающего в роли такси. В любом случае для все производителей важно, чтобы будущие транспортные средства могли «общаться» с друг другом и передавать необходимые данные в реальном времени. С помощью таких систем, водители смогут узнавать о различных происшествиях, авариях и пробках, после чего в зависимости от ситуации корректировать свой маршрут и терять значительно меньше времени.