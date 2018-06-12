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Продажи автомобилей Kia с пробегом в РФ в мае по программе «Kia Уверен» выросли на 19% — до 553 машин
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Продажи автомобилей Kia с пробегом в РФ в мае по программе «Kia Уверен» выросли на 19% — до 553 машин 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Kia в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «Kia Уверен» по итогам мая реализовали 553 таких машины, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. За пять месяцев 2018 г. было реализовано 2 тыс. 409 сертифицированных автомобилей Kia с пробегом — на 30% больше, чем за январь-май 2017 г.», — говорится в сообщении.
В рамках программы «Kia Уверен» продаются только автомобили Kia в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера Kia, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.
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