Продажи б/у-автомобилей Kia в РФ выросли на 19%

Согласно отчету аналитиков, составленному из статистики по реализации автомобилей с пробегом « KIA Уверен», за май 2018 года объем продаж подержанных б/у-машин «Киа» в России вырос на 19 процентов — до 553 единиц таких авто.

С начала нынешнего года дилеры реализовали в стране порядка 2 тысяч 409 единиц сертифицированных автомобилей Kia с пробегом (+30%).

Напомним, что в рамках программы «Kia Уверен» официальный дилеры компании «Киа» в России продают автомобили этой марки возрастом не более 4 лет и пробегом до 120 тысяч километров.