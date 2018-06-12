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Продажи б/у-автомобилей Kia в РФ выросли на 19%
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Продажи б/у-автомобилей Kia в РФ выросли на 19% 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Согласно отчету аналитиков, составленному из статистики по реализации автомобилей с пробегом «KIA Уверен», за май 2018 года объем продаж подержанных б/у-машин «Киа» в России вырос на 19 процентов — до 553 единиц таких авто.
С начала нынешнего года дилеры реализовали в стране порядка 2 тысяч 409 единиц сертифицированных автомобилей Kia с пробегом (+30%).
Напомним, что в рамках программы «Kia Уверен» официальный дилеры компании «Киа» в России продают автомобили этой марки возрастом не более 4 лет и пробегом до 120 тысяч километров.
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