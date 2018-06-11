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Hyundai и Xevo разрабатывают сервис автомобильных платежей
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Hyundai и Xevo разрабатывают сервис автомобильных платежей 

Auto.Today 58 минут назад
Фото: Auto.Today
Компании Hyundai и Xevo решили сотрудничать, дабы разработать специальную систему платежей для седанов и кроссоверов. Отмечается, новая система позволит водителям с помощью информационно-развлекательной системы оплачивать различные услуги, не покидая автомобиль.
Дабы воспользоваться новой технологией водителям необходимо будет открыть приложение My Hyundai в информационно-развлекательной системе, выбрать топливо, а затем отметить заправочную станцию, в которой они находятся. В результате после нажатия кнопки оплаты, требуется ввести номер насоса, подтвердить платеж, а затем запомнить код активации. Предложенный код необходимо будет ввести в насос, прежде чем начать заправлять автомобиль. Также помимо оплаты топлива, владельцы автомобилей смогут оплатить кофе, покупку продуктов питания, резервировать столики в ресторанах или кафе, а также оплачивать парковку. Старший менеджер Hyundai Motor America по планированию транспортных средств Кейсон Гровер сказал: «Мы всегда учимся и изучаем новую технологию Blue Link» и добавил, что оплата через автомобиль «может обеспечить удобство для наших клиентов, и мы с нетерпением ожидаем предоставления этих услуг».
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