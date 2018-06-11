Недорогие и надежные. Топ-5 автомобилей с пробегом 

Если нет денег, но машину хочется, выход есть: модели с небольшим пробегом, доступными запчастями, по цене до 150 000 руб. И это не малолитражки или АвтоВАЗ, а даже вполне уважаемые «европейцы». Цены на автомобили продолжают расти, как и стоимость запчастей и топлива. Для тех, кому хочется иметь личную машину за минимальные деньги, эксперты составили рейтинг-руководство. В список вошли подержанные автомобили, которые можно купить по цене до 150 000 рублей. Отдельно отмечается, что машины в рейтинге расставлены в произвольном порядке, так как каждая из них обладает своими преимуществами.
1. Lada Kalina, выпущенная в период с 2010 по 2012 года, с пробегом менее 100 тысяч километров. Это дешевый и практичный вариант: запчасти продаются в любом магазине, стоят недорого. Машина приспособлена к российским дорогам. К недостаткам можно отнести средний уровень надежности модели на дороге.
2. Volkswagen Golf примерно двадцатилетней давности. Бюджетные запчасти и высокая надежность машины известны автомобилистам страны. Можно выбрать бензиновый или дизельный двигатель, кузов хетчбэк и универсал. В салоне машины достаточно тихо, несмотря на жесткую подвеску. Разбитые грунтовки, впрочем, даются машине непросто.
3. Daewoo Nexia. Плюсы модели: удобный салон, неплохой по качеству двигатель. Относительная свежесть машины гарантирует, что проблем с обслуживанием и поиском запчастей не будет.
4. Вторая версия Hyundai Accent: надежно и недорого, нет проблем с покупкой запчастей. Машина славится хорошей управляемостью, есть вбыор двигателя на 1,3 и 1,5 литра мощностью от 86 до 106 «лошадей».
5. Renault Logan: неприхотливый и надежный автомобиль, ремонт которого стоит недорого. Машина — легенда в кругах таксистов, что говорит о многом. Отличает модель просто неубиваемая ходовая часть, цельнолитая передняя панель, надежные моторы от 1.0 до 1.6 литра мощностью в 75-102 л.с.
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