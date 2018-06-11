Ещё
Недорогие и надежные. Топ-5 автомобилей с пробегом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Недорогие и надежные. Топ-5 автомобилей с пробегом 

Деловой Квартал 1 час назад
Если нет денег, но машину хочется, выход есть: модели с небольшим пробегом, доступными запчастями, по цене до 150 000 руб. И это не малолитражки или АвтоВАЗ, а даже вполне уважаемые «европейцы». Цены на автомобили продолжают расти, как и стоимость запчастей и топлива. Для тех, кому хочется иметь личную машину за минимальные деньги, эксперты составили рейтинг-руководство. В список вошли подержанные автомобили, которые можно купить по цене до 150 000 рублей. Отдельно отмечается, что машины в рейтинге расставлены в произвольном порядке, так как каждая из них обладает своими преимуществами.
1. Lada Kalina, выпущенная в период с 2010 по 2012 года, с пробегом менее 100 тысяч километров. Это дешевый и практичный вариант: запчасти продаются в любом магазине, стоят недорого. Машина приспособлена к российским дорогам. К недостаткам можно отнести средний уровень надежности модели на дороге.
2. Volkswagen Golf примерно двадцатилетней давности. Бюджетные запчасти и высокая надежность машины известны автомобилистам страны. Можно выбрать бензиновый или дизельный двигатель, кузов хетчбэк и универсал. В салоне машины достаточно тихо, несмотря на жесткую подвеску. Разбитые грунтовки, впрочем, даются машине непросто.
3. Daewoo Nexia. Плюсы модели: удобный салон, неплохой по качеству двигатель. Относительная свежесть машины гарантирует, что проблем с обслуживанием и поиском запчастей не будет.
4. Вторая версия Hyundai Accent: надежно и недорого, нет проблем с покупкой запчастей. Машина славится хорошей управляемостью, есть вбыор двигателя на 1,3 и 1,5 литра мощностью от 86 до 106 «лошадей».
5. Renault Logan: неприхотливый и надежный автомобиль, ремонт которого стоит недорого. Машина — легенда в кругах таксистов, что говорит о многом. Отличает модель просто неубиваемая ходовая часть, цельнолитая передняя панель, надежные моторы от 1.0 до 1.6 литра мощностью в 75-102 л.с.
Фото wikipedia.org  Теги: рейтинг
Деловой Квартал: последние новости
Алкомаркеты впервые в топ-10: как сеть «Красное & Белое» догоняет «Ашан», X5 и «Магнит» «7 камер в одну сторону!». Автомобилисты возмущены спонтанными штрафами. Причем тут УГМК? Авиадебоширам прекратят продавать билеты, симки - только по паспорту. Главные законы июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 11
Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Обновленный Porsche Macan поймали без камуфляжа
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение