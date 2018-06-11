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Водитель автомобиля Ford врезался в столб на юго‐востоке Москвы. Видео
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Водитель автомобиля Ford врезался в столб на юго‐востоке Москвы. Видео
360tv.ru
1 час назад
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Автомобиль Ford буквально разбился на части после столкновения со столбом на улице Поречной в московском районе Марьино. Телеканал «360» публикует видео очевидцев.
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