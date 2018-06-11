ЖИГАЦАРЬ: «пятерка» за 10 млн рублей

На сайте онлайн-объявлений «Юла» выставлен на продажу автомобиль ВАЗ-2105 с мотором мощностью 610 лошадиных сил, за него просят 10 миллионов рублей.

Автомобиль был построен гонщиком Федором Воробьевым для участия в дрифт-соревнованиях. Постройка автомобиля началась более 10 лет назад. Особенность машины заключается в том, что она лишь внешне напоминает вазовскую пятерку. В остальном же это построенный практически с ноля по всем правилам инжиниринга гоночных болидов. Так, под капотом автомобиля установлен силовой агрегат от Toyota 2JZ-GTE мощностью 610 лошадиных сил и крутящим моментом 800 Нм. Коробка передач R154 также заимствована у «Тойоты». Кузов расширен при помощи пластиковых расширителей на тридцать сантиметров: колея намного шире, чем у обычных «Жигулей».

По итогам Российской дрифт-серии Воробьёв завоевал на этом ВАЗ-2105 шестое место. Теперь автомобиль выставлен на продажу: за седан, который покинул конвейер Волжского автозавода почти 20 лет назад (в 1999 году), владелец планирует выручить 10 миллионов рублей. Ранее южный автомобиль писал, что житель Таганрога построил «Запорожец» мощностью около 1000 лошадиных сил.