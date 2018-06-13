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Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в январе-мае вырос на 25% — до 31,1 тыс. машин
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Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в январе-мае вырос на 25% — до 31,1 тыс. машин 

Агентство «Москва» 1 час назад
Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в январе-мае 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25% — до 31,1 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам пяти месяцев 2018 г. объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 31,1 тыс. штук — на четверть больше, чем за тот же период прошлого года. В мае 2018 г. объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,1 тыс. единиц, что на 9,6% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лидером рынка грузовиков в мае остается российский производитель КамАЗ, на долю которого в прошлом месяце пришлось свыше 30% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 1,9 тыс. штук — на 2,7% выше результата мая 2017 г. На втором месте располагается отечественный GAZ, показатель которого снизился на 8,6%, до 630 машин. Замыкает первую тройку шведский бренд Volvo с проданными 542 автомобилями (рост на 41,1%).
«В пятерку лидеров также попали Scania с реализованными 505 машинами (рост на 41,1%) и MAN, продажи которого выросли на 42,6% — до 385 штук», — добавили в пресс-службе.
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