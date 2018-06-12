В России выросли расходы на покупку легковых автомобилей

В России выросли расходы на покупку легковых автомобилей Объем продаж новых легковых автомобилей в России за первые четыре месяца 2018 года составил, согласно подсчетам «Автостат Инфо», 467 879 ед. На покупку такого количества машин потребители израсходовали 606,95 млрд рублей.

За аналогичный период прошлого года эти расходы составили 491,7 млрд рублей, а продажи новых легковушек достигли в то же время отметки в 396 957 ед.

За январь-апрель 2018 года наибольший объем денежных средств россияне потратили на покупку новых кроссоверов и внедорожников — 380,2 млрд рублей. На приобретение легковушек, относящихся к В-сегменту, они израсходовали в тот же период 70,6 млрд рублей, а на седаны С-сегмента — 55 млрд рублей. Расходы россиян на покупку седанов бизнес-класса (Е-сегмент) составили 33,17 млрд рублей, а на большие семейные авто (D-класс) — 22,1 млрд рублей. Кроме того, за тот же период 2018 года россияне купили люксовых автомобилей на 18,4 млрд рублей, а машин сегмента B+ — на 16,6 млрд рублей. На минивэны и малолитражки они потратили соответственно 9,27 и 1,42 млрд рублей.