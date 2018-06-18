ДТП произошло на северо-западе Москвы

Источник в правоохранительных органах Москвы рассказал о дорожной аварии, которая произошла в столичном районе Хорошево-Мневники, в результате которой пострадал один человек, передает агентство городских новостей «Москва»

"На ул. Народного Ополчения в районе д. 22 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек", — сказал источник.

По его словам, в данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые предпринимают все необходимые действия для определения причин и обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что суд арестовал таксиста, сбившего мексиканских фанатов на Чемпионате мира по футболу, который проходит в Москве.