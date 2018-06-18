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ДТП произошло на северо-западе Москвы
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ДТП произошло на северо-западе Москвы 

Газета.Ru 7 часов назад
Источник в правоохранительных органах Москвы рассказал о дорожной аварии, которая произошла в столичном районе Хорошево-Мневники, в результате которой пострадал один человек, передает агентство городских новостей «Москва».
"На ул. Народного Ополчения в районе д. 22 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек", — сказал источник.
По его словам, в данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые предпринимают все необходимые действия для определения причин и обстоятельств аварии.
Ранее сообщалось, что суд арестовал таксиста, сбившего мексиканских фанатов на Чемпионате мира по футболу, который проходит в Москве.
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