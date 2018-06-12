Продажи автомобилей Mazda в России в мае выросли на 43% — до 2,5 тыс. машин

Более 2,5 тыс. автомобилей марки Mazda продано в России в мае 2018 г., что на 43% больше показателя годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Mazda в мае реализовали 2 тыс. 536 автомобилей — на 43% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи марки в нашей стране составили 11 тыс. 638 машин, что на 33% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,5% годом ранее, согласно данным ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в мае составили 1 тыс. 828 машин (плюс 34%), а с начала года — 8 тыс. 458 автомобилей (плюс 35%). В результате он вошел в топ-25 самых продаваемых моделей на российском рынке.