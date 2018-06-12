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Daewoo Nexia вошла в ТОП-популярности вторичного рынка
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Daewoo Nexia вошла в ТОП-популярности вторичного рынка 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж автомобилей с пробегом в российских городах-миллионниках.
Исследование рынка подержанных легковых автомобилей, охватывавшее города России с населением свыше 1 миллиона человек, позволило выявить модели, которые пользуются в них наибольшим спросом. Рейтинг был составлен по итогам продаж за январь-апрель текущего года аналитиками агентства «Автостат».
Ford Focus
Наиболее популярными моделями на вторичном рынке в 15 городах-миллионниках РФ стали:
Ford Focus
Lada 2114
Toyota Corolla
Daewoo Nexia
Renault Logan
Hyundai Accent
Lada 2114
Ford Focus лидирует по продажам в наибольшем числе городов: Москва (2 883 проданных автомобиля), Санкт-Петербург (2 308 единиц), Екатеринбург (449 машин), Воронеж (347 экземпляров), Нижний Новгород (334 автомобиля) и Челябинск (320 штук).
Toyota Corolla
Toyota Corolla стала самой популярной в трех городах: Новосибирск (806 автомобилей), Омск (530 единиц) и Красноярск (527 машин). Отечественную Lada 2114 тоже предпочитают в трех городах: Казань (404 единицы), Волгоград (276 автомобилей) и Пермь (265 штук).
Daewoo Nexia
Кстати, в Самаре самой востребованной моделью стала иномарка — Renault Logan стал участником 381 сделки. На вторичном рынке Ростова-на-Дону самым популярным автомобилем стал Hyundai Accent (527 машин), тога как Daewoo Nexia возглавила рейтинг в УФЕ (327 автомобилей).
Ранее портал «Карельские Вести» публиковал ТОП-10 кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке России.
По материалам: www.kolesa.ru
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