Daewoo Nexia вошла в ТОП-популярности вторичного рынка

Подведены итоги продаж автомобилей с пробегом в российских городах-миллионниках.

Исследование рынка подержанных легковых автомобилей, охватывавшее города России с населением свыше 1 миллиона человек, позволило выявить модели, которые пользуются в них наибольшим спросом. Рейтинг был составлен по итогам продаж за январь-апрель текущего года аналитиками агентства «Автостат».

Наиболее популярными моделями на вторичном рынке в 15 городах-миллионниках РФ стали:

Ford Focus

Lada 2114

Ford Focus лидирует по продажам в наибольшем числе городов: Москва (2 883 проданных автомобиля), Санкт-Петербург (2 308 единиц), Екатеринбург (449 машин), Воронеж (347 экземпляров), Нижний Новгород (334 автомобиля) и Челябинск (320 штук).

Toyota Corolla

Toyota Corolla стала самой популярной в трех городах: Новосибирск (806 автомобилей), Омск (530 единиц) и Красноярск (527 машин). Отечественную Lada 2114 тоже предпочитают в трех городах: Казань (404 единицы), Волгоград (276 автомобилей) и Пермь (265 штук).

Daewoo Nexia

Кстати, в Самаре самой востребованной моделью стала иномарка — Renault Logan стал участником 381 сделки. На вторичном рынке Ростова-на-Дону самым популярным автомобилем стал Hyundai Accent (527 машин), тога как Daewoo Nexia возглавила рейтинг в УФЕ (327 автомобилей).

Ранее портал «Карельские Вести» публиковал ТОП-10 кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке России.

По материалам: www.kolesa.ru