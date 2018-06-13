Ещё
Эксперты выяснили, какие подержанные автомобили чаще всего покупают екатеринбуржцы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты выяснили, какие подержанные автомобили чаще всего покупают екатеринбуржцы 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Самыми популярными автомобилями с пробегом у екатеринбуржцев являются модели Ford Focus. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат», которые проанализировали предпочтения жителей городов-миллионников за первые четыре месяца 2018 года.
По данным агентства, за это время в Екатеринбурге было перепродано 449 автомобилей этой марки. Ford Focus также лидирует в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и Челябинске. А вот в Сибири ситуация другая. В Новосибирске, Омске и Красноярке на вторичном рынке лидирует Toyota Corolla. Жители Казани, Волгограда и Перми отдают предпочтение подержанным ВАЗ-2114.
В других городах среди лидеров продаж — Renault Logan, Hyundai Accent и Daewoo Nexia. Всего эксперты проанализировали предпочтения жителей 15 городов-милионников.
Ранее сообщалось, что в 2017 году жители Екатеринбурга купили больше всего автомобилей премиум-класса, не считая москвичей и петербуржцев.
e1.ru: последние новости
Гаишники гоняют автохамов, которые ездят по встречке за Дворцом молодёжи Дорожное видео недели: жуткий полёт инспектора мотобата, автохам-неудачник и падение с «колбасы» На Юго-Западе внедорожник сбил мотоциклиста
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезная авария произошла в Москве
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Sandero Stepway получил новую версию
Toyota Crown вышел в серийное производство1
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение