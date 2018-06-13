Эксперты выяснили, какие подержанные автомобили чаще всего покупают екатеринбуржцы

Самыми популярными автомобилями с пробегом у екатеринбуржцев являются модели Ford Focus . К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат», которые проанализировали предпочтения жителей городов-миллионников за первые четыре месяца 2018 года.

По данным агентства, за это время в Екатеринбурге было перепродано 449 автомобилей этой марки. Ford Focus также лидирует в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и Челябинске. А вот в Сибири ситуация другая. В Новосибирске, Омске и Красноярке на вторичном рынке лидирует Toyota Corolla. Жители Казани, Волгограда и Перми отдают предпочтение подержанным ВАЗ-2114.

Ранее сообщалось, что в 2017 году жители Екатеринбурга купили больше всего автомобилей премиум-класса, не считая москвичей и петербуржцев.