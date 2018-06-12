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Назван самый популярный подержанный автомобиль в Ростове
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Назван самый популярный подержанный автомобиль в Ростове 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Аналитическое агентство «Автостат» в своем очередном исследовании назвало самые популярные автомобили на вторичном рынке в российских городах-миллиониках по итогам четырех месяцев продаж. Так, в Ростове-на-Дону самой востребованной б/у моделью стал Hyundai Accent. В Ростове-на-Дону первую строчку в рейтинге самых популярных моделей вторичного рынка занял Hyundai Accent. За четыре месяца было продано 527 таких автомобилей. Лидером же по числу завоеванных городов стал Ford Focus, который является самым продаваемым автомобилем с пробегом сразу в шести из них. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в котором за 4 месяца текущего года было перепродано 2883 и 2308 «Фокусов» соответственно, эта модель также лидирует в Екатеринбурге (449 шт.), Воронеже (347 шт.), Нижнем Новгороде (334 шт.) и Челябинске (320 шт.).
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