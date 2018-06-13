Производство автомобилей на Украине рухнуло почти в сто раз

Производство автомобилей на Украине в мае этого года рухнуло в 90 раз по сравнению с аналогичным периодом 2008-го, до 442 машин, сообщила Ассоциация автопроизводителей страны — «Укравтопром».

Объемы выпуска легковых автомобилей в прошедшем месяце упали на 43 процента по сравнению с маем 2017 года, отмечают в «Укравтопроме»

«Продолжает демонстрировать негативную динамику производство коммерческих автомобилей. Относительно мая 2017 производство коммерческих авто упало почти на 17 процентов, а к апрелю текущего года в половину — до пяти штук», — говорится в сообщении.

При этом выпуск автобусов в мае увеличился на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 63 штуки.

По данным «Укравтопрома», за последние 10 лет производство автомобилей на Украине упало более чем в 50 раз. В марте заводы страны выпустили 773 машины. Производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на два процента от своих возможностей, отмечают в ассоциации.