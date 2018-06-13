Производство автомобилей на заводах Украины упало в 90 раз за 10 лет 

Предприятия по выпуску автомобилей на территории Украины выпустили в мае 2018 года 442 транспортных средства, что почти в два раза ниже уровня мая 2017 года, сообщила ассоциация автопроизводителей Украины.
Объем выпуска автотранспорта в 90 раз меньше майского результата десятилетней давности, уточнили в ассоциации
Пятый месяц подряд статистику легкового сегмента автопрома Украины формируют исключительно данные о крупноузловой сборке, осуществляемой на заводе «Еврокар». В мае в Закарпатье было собрано всего 374 автомобилей Skoda, что на 39% меньше чем в предыдущем месяце.
«Продолжает демонстрировать отрицательную динамику производство коммерческих автомобилей. Относительно мая 2017 года производство коммерческих авто упало почти на 17%, а к апрелю текущего года в половину, до 5 штук», — говорится в сообщении.
Производство автобусов в мае выросло на 17% по сравнению с маем 2017 года, до 63 штук. Ассоциация отмечает, что статистика не учитывает данные по заводу КрАЗ, который не раскрывает производственные результаты с августа 2016 года.