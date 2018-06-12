Ещё
Какие автомобили самые экономные
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие автомобили самые экономные 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На фоне слухов о существенном подорожании бензина многие задумываются над тем, чтобы пересесть на машину, потребляемую минимальное количество топлива. В помощь таким автовладельцам опытным путем определена пятерка наиболее экономичных автомобилей (разумеется, без учета электротранспорта).
Рейтинг был сформирован путем обобщения мнения от нескольких авторитетных экспертов, опробовавших транспорт в реальных условиях. Итак, на первое место поставлен дизельный Peugeot 208, имеющий мотор в 1,6 литра.
В реальности установлено, что на одной заправке (43 литра) автомобиль проехал около 2150 километров. То есть, расход дизельного топлива составил примерно 2 литра на сто километров.
Второе место досталось скромному китайскому хэтчбеку Vouxhall Corsa. В среднем данная машина расходует на одну сотню километров 2,6 литра заправленного горючего.
Примерно такой же параметр экономичности и у полюбившегося многим россиянам Kia Rio. Низкий расход топлива достигается за счет оптимально настроенной гибридной установки.
Четвертое и пятое место в списке достались Skoda Fabia и Peugeot 308. Расход топлива у этих машин на 100 километров дороги практически идентичен: 3,4 и 3,5 литра.
Car.ru: последние новости
Cadillac планирует оснастить все свои автомобили автопилотом Super Cruise В Омском регионе выросло количество владельцев дорогих авто Компания Ford запатентовала складывающийся руль с подставкой под ноут бук
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезная авария произошла в Москве
Sandero Stepway получил новую версию
GMC Yukon получил новое исполнение
Бензин в России стал еще дороже1059
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение