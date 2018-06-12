Какие автомобили самые экономные

На фоне слухов о существенном подорожании бензина многие задумываются над тем, чтобы пересесть на машину, потребляемую минимальное количество топлива. В помощь таким автовладельцам опытным путем определена пятерка наиболее экономичных автомобилей (разумеется, без учета электротранспорта).

Рейтинг был сформирован путем обобщения мнения от нескольких авторитетных экспертов, опробовавших транспорт в реальных условиях. Итак, на первое место поставлен дизельный Peugeot 208 , имеющий мотор в 1,6 литра.

В реальности установлено, что на одной заправке (43 литра) автомобиль проехал около 2150 километров. То есть, расход дизельного топлива составил примерно 2 литра на сто километров.

Второе место досталось скромному китайскому хэтчбеку Vouxhall Corsa. В среднем данная машина расходует на одну сотню километров 2,6 литра заправленного горючего.

Примерно такой же параметр экономичности и у полюбившегося многим россиянам Kia Rio. Низкий расход топлива достигается за счет оптимально настроенной гибридной установки.