Москва вошла в топ‑3 городов, популярных для путешествий с детьми на День России

Москва стала одним из популярных российских городов для семейных путешествий с детьми на День России, она вошла в топ-3 рейтинга, говорится в сообщении пресс-службы туристического сервиса Tvil.ru.

«Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 9 по 12 июня 2018 года. Москва — в топ-3 по экскурсионным поездкам с детьми в июньские праздничные выходные», — говорится в сообщении.

Туристы бронировали семейный отдых в столице в июньские праздничные выходные в среднем на три ночи и тратили на жилье 3,2 тысячи рублей в сутки.

Также в первую десятку городов, популярных для семейных путешествий с детьми на День России, вошли Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Вологда и Самара.

Евпатория, Ялта, Феодосия, Судак, Алушта и Севастополь в Крыму и Анапа, Сочи, Ейск и Геленджик в Краснодарском крае вошли в первую десятку российских курортов, популярных для семейного отдыха с детьми на море на День России. Дешевле всего в первой десятке проживание обошлось в Анапе и Евпатории, дороже всего — в Ялте.