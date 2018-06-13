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Москва вошла в топ‑3 городов, популярных для путешествий с детьми на День России
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Москва вошла в топ‑3 городов, популярных для путешествий с детьми на День России 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Москва стала одним из популярных российских городов для семейных путешествий с детьми на День России, она вошла в топ-3 рейтинга, говорится в сообщении пресс-службы туристического сервиса Tvil.ru.
«Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 9 по 12 июня 2018 года. Москва — в топ-3 по экскурсионным поездкам с детьми в июньские праздничные выходные», — говорится в сообщении.
Туристы бронировали семейный отдых в столице в июньские праздничные выходные в среднем на три ночи и тратили на жилье 3,2 тысячи рублей в сутки.
Также в первую десятку городов, популярных для семейных путешествий с детьми на День России, вошли Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Вологда и Самара.
Евпатория, Ялта, Феодосия, Судак, Алушта и Севастополь в Крыму и Анапа, Сочи, Ейск и Геленджик в Краснодарском крае вошли в первую десятку российских курортов, популярных для семейного отдыха с детьми на море на День России. Дешевле всего в первой десятке проживание обошлось в Анапе и Евпатории, дороже всего — в Ялте.
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