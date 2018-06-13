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Названы самые экономичные автомобили на авторынке России
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Названы самые экономичные автомобили на авторынке России 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В связи с резким ростом цен на бензин и дизельное топливо в России тема экономичности автомобилей в стране стала гораздо актуальнее, чем раньше. Предлагаем вашему вниманию десятку наименее прожорливых автомобилей, которые продаются в РФ на сегодняшний день. В ТОП-10 вошли несколько автомобилей с дизельными двигателями, а также один гибрид — Toyota Prius с расходом в 2,9-литра на «сотню», который и возглавил этот рейтинг.
На втором месте по данному показателю идет хэтчбек Volvo V40 Cross Country, который сжигает на 100 километров с дизельным мотором на 120 лошадиных сил и «автоматом» 4,6-литра горючего.
В тройку лидеров также вошел хэтчбек Smart ForTwo, оснащенный 3-цилиндровым турбированным «движком» на 90 «лошадок», работающим в паре с «роботом». Эта модель тратит на преодоление 100 километров пути порядка 4,9-литров топлива.
Далее идут следующие автомобили: Kia Picanto (5,6-литра на 100 км), DS 3 (5,6-литра на «сотню»), Nissan Qashqai (5,6-литра на 100 км), Peugeot 2008 (5,9-литра на сто км), Mini Cooper — (5,9 на 100 км), Citroen C4 Sedan (5,9-литра) и Audi A3 (6,1-литра на 100 километров).
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