Вcедорожники Ford и Jeep провалили тест на безопасность

«Двоечники»

Обе модели получили «двойки» за безопасность переднего пассажира в тесте, имитирующем фронтальное столкновение с малым перекрытием. В подобную аварию машина может попасть при выезде одного из участников движения на «встречку»: автомобиль на скорости сталкивается со встречной машиной, и под ударом оказывается передний пассажир.

Институт дорожной безопасности США (IIHS) ввел это краш-тест еще в 2012 году, но он по сей день остается самым сложным для автопроизводителей.

На этот раз с задачей не справились, на первый взгляд безопасные внедорожники. Силовой каркас кузова Ford Explorer не выдержал удара, в результате приборная панель и крепеж передней двери выдвинулись в салон на 33-38 сантиметров. Манекен едва избежал тяжелой травмы правого бедра и нижней части левой ноги.

Представители Ford уже отреагировали на результаты теста, пообещав усилить каркас безопасности нового Explorer.

Деформации Jeep Grand Cherokee оказались менее существенными: салон стал на всего 25 сантиметров менее просторным. Однако, специалистам IIHS пришлось стать свидетелями более жуткого зрелища. Во время удара голова манекена с размаху ударилась о переднюю панель сквозь подушку безопасности. Боковая подушка вовсе не раскрылась, зато распахнулась передняя дверь. Все это привело к тому, что манекен вылетел из машины и получил серьезные повреждения головы и ноги.

«Отличники и хорошисты»

В свою очередь, кроссовер Kia Sorento 2019 модельного года не только получил оценку «Хорошо» за фронтальный краш-тест с небольшим перекрытием, но и удостоился высшей отметки за безопасность: Top Safety Pick+. Максимальный прогиб внутрь салона при ударе составил всего 10 сантиметров.