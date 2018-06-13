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Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в РФ в мае вырос на 13,5% — до 9,3 тыс. машин
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Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в РФ в мае вырос на 13,5% — до 9,3 тыс. машин 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Согласно данным аналитического агентства „Автостат“, по итогам мая 2018 г. объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,3 тыс. единиц, что на 13,5% выше показателя годичной давности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лидером рынка LCV по-прежнему является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось около 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 4,1 тыс. штук — на 10,4% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель — УАЗ, показатель которого достиг 1,2 тыс. автомобилей, что на 26,5% ниже показателя мая 2017 г. В тройку лидеров вошел немецкий Mercedes-Benz с проданными 924 машинами (рост на 96,6%). За ними следуют отечественная LADA с реализованными 901 автомобилями (рост на 10,6%) и американский Ford с купленными 818 единицами (рост на 50,9%).
«По итогам пяти месяцев нынешнего года объем рынка новых LCV в России составил 43,8 тыс. автомобилей — на 6,5% больше, чем за тот же период 2017 г.», — добавили в пресс-службе.
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