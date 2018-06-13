Хэтчбек LADA 2114 стал самым продаваемым автомобилем с пробегом в Казани по данным за 4 месяца 2018 года.
Всего их было продано 404 штуки. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», которое провело исследование рынка легковых автомобилей с пробегом в российских городах-миллионниках. Любопытно, что самым продаваемым автобилем стал Ford Focus в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и Челябинске. В Сибири предпочитают продавать Toyota Corolla, в Самаре — Renault Logan, в Ростове-на-Дону — Hyundai Accent, а в Уфе — в Daewoo Nexiа.