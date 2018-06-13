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В Германии в силу вступил закон о запрете на передвижение дизельных автомобилей
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В Германии в силу вступил закон о запрете на передвижение дизельных автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Власти Германии постепенно вводят запреты на автомобили оснащённые дизельным двигателем.
На сегодняшний день для тех, кто проживает в регионе на первое время власти сделали исключение. Но для всех остальных есть строгий указ, по которому они должны передвигаться по объездным дорогам. Полицейские должны будут оповестить всех владельцев автомобилей о новом запрете. Пока что на первое время сотрудники полиции ограничатся только предупреждениями, но после определённого промежутка времени введут и штрафы за несоблюдение закона. Сумма штрафа составляет от 25 до 75 евро в зависимости от того какой у вас транспорт легковой или грузовой. Закон был принят Лейпцинским судом, для того, чтобы снизить процент содержания окиси азота в воздухе.
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