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Статистика продаж коммерческих автомобилей марки Volkswagen в мае в России
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Статистика продаж коммерческих автомобилей марки Volkswagen в мае в России 

VanLife 36 минут назад
Фото: VanLife
Как пишет агентство «Автостат», российские дилеры Volkswagen в мае реализовали 720 легких коммерческих автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2018 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России выросли на 12% и составили 2840 единиц, согласно данным АЕБ. Как сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили, продажи модели Crafter с начала года выросли в 2,3 раза до 235 автомобилей. Высоким спросом среди клиентов все чаще пользуется модель семейства Т6 — Caravelle. За текущий год было продано 983 таких машины, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.
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