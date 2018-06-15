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Подержанные «Лады» в Москве оказались популярнее «Мерседесов»
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Подержанные «Лады» в Москве оказались популярнее «Мерседесов» 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало очередной рейтинг автомобилей, которые пользовались наибольшим спросом на вторичном рынке Москвы в прошлом месяце.
По данным агентства, в мае в столице было совершено 27 153 сделки по продаже автомобилей с пробегом. При этом Lada вернула себе лидерство — в прошлом месяце было перепродано 1 988 отечественных машин, в то время как Mercedes-Benz, который занимал первую строчку в апреле, опустился на второе место с результатом в 1 820 машин.
Тройку замыкает Kia (1 797 шт.), за которой следует Hyundai (1 698 шт.) и Volkswagen (1 645 шт.).
Как сообщал «Автосрамблер», ранее эксперты предупредили о скором подорожании трехлетних кроссоверов, пятилетних автомобилей С-класса, а также трехлетних «бюджетников». Ожидается, что к концу текущего года средневзвешенная стоимость подержанных автомобилей увеличится примерно на 16%, что приведет к дефициту наиболее востребованных моделей на вторичном рынке.
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