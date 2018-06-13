В мае было продано на 13,5% больше коммерческих автомобилей по сравнению с прошлым годом

Коммерческим автомобилем можно назвать абсолютно любое транспортное средство, которое использует предприятие для осуществление рабочих действий.

Благодаря очередному анализу агентства «АвтоСТАТ» стало известно о том, что предприятия увеличили потребность в коммерческих автомобилях и увеличили процент покупок на 13 с половиной процентов. На столько же соответственно увеличился и объём продаж.

Самым востребованным по мнению специалистов является автомобиль GAZ, за май удалось реализовать более 4 тысяч автомобилей, такая цифра превышает данные прошлого года на 10 процентов.

На второй позиции по популярности коммерческого транспорта распложился УАЗ , за месяц продали более тысячи автомобилей, что также бьёт рекорды 2017 года на 26 процентов.

И третье место занимает автомобиль Mercedez-Benz, российским дилерам удалось продать чуть меньше тысячи, а процент прироста составил 96%.