В мае было продано на 13,5% больше коммерческих автомобилей по сравнению с прошлым годом 

Коммерческим автомобилем можно назвать абсолютно любое транспортное средство, которое использует предприятие для осуществление рабочих действий.
Благодаря очередному анализу агентства «АвтоСТАТ» стало известно о том, что предприятия увеличили потребность в коммерческих автомобилях и увеличили процент покупок на 13 с половиной процентов. На столько же соответственно увеличился и объём продаж.
Самым востребованным по мнению специалистов является автомобиль GAZ, за май удалось реализовать более 4 тысяч автомобилей, такая цифра превышает данные прошлого года на 10 процентов.
На второй позиции по популярности коммерческого транспорта распложился УАЗ, за месяц продали более тысячи автомобилей, что также бьёт рекорды 2017 года на 26 процентов.
И третье место занимает автомобиль Mercedez-Benz, российским дилерам удалось продать чуть меньше тысячи, а процент прироста составил 96%.