Россияне предпочитают заводским автомобилям, автомобили вторичного рынка

Вариант из руки в руки нравится российским автомобилистам больше.

Как сообщает «АвтоСтат» россияне стали предпочитать заводским автомобилям, автомобили вторичного рынка. В связи с этим ситуация нормализовалась и объёмы продаж, не смотря на то, что в марте этого года показатели значительно упали, в мае 2018 года увеличились.

По официальным данным за указанный период было реализовано около 500 тысяч автомобилей. Такая цифра на 11% превышает цифры 2017 года.

Пока что лидирующие позиции по популярности занимаем автомобиль Lada

Специалисты сообщают, что владельцев, которые сменили свой транспорт и передали их в руки другим владельцам насчитывается около 120 тыс.