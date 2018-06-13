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Россияне предпочитают заводским автомобилям, автомобили вторичного рынка
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Россияне предпочитают заводским автомобилям, автомобили вторичного рынка 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Вариант из руки в руки нравится российским автомобилистам больше.
Как сообщает «АвтоСтат» россияне стали предпочитать заводским автомобилям, автомобили вторичного рынка. В связи с этим ситуация нормализовалась и объёмы продаж, не смотря на то, что в марте этого года показатели значительно упали, в мае 2018 года увеличились.
По официальным данным за указанный период было реализовано около 500 тысяч автомобилей. Такая цифра на 11% превышает цифры 2017 года.
Пока что лидирующие позиции по популярности занимаем автомобиль Lada.
Специалисты сообщают, что владельцев, которые сменили свой транспорт и передали их в руки другим владельцам насчитывается около 120 тыс.
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