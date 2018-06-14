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На Land Rover Discovery поставили новый мотор и системы безопасности
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На Land Rover Discovery поставили новый мотор и системы безопасности
Вести.Ru
1 час назад
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Вести.Ru
Семиместный внедорожник Land
Rover
Discovery получил ряд обновлений, среди которых новый дизель и системы помощи водителю.
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